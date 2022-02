Un mémorandum d’entente pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour l’extension du complexe de la société algéro-qatarie de sidérurgie dans la région de Bellara (Jijel) a été signé lundi à Doha (Qatar).

Cette convention a été signée en marge de la visite d’Etat qu’effectue le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune depuis samedi au Qatar, à l’invitation de l’Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.

La convention a été signée au siège du ministère qatari du Commerce et de l’Industrie par l’ambassadeur d’Algérie au Qatar, Mustapha Boutoura du côté algérien et du président du Conseil d’administration de “Qatar Steel International”, Khaled Benhamad El Abidli du côté qatari, en présence du ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab et du ministre qatari du Commerce et de l’Industrie, Cheikh Mohamed Benhamad Benkacem Al Thani.

Grâce à ce projet d’extension, la capacité de production de l’usine passera de 2 millions de tonnes à 4 millions de tonnes annuellement. Cette convention s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre les deux pays dans le domaine économique.