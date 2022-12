Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra et le président de la Commission nationale du développement et de la réforme en Chine, He Lifeng ont signé par visioconférence, le “Plan exécutif pour la concrétisation conjointe de l’initiative de la Ceinture et de la Route” et du “Plan triennal de coopération dans des domaines clés 2022-2024”, entre l’Algérie et la Chine, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère.

Cette signature intervient dans ” le cadre de la consolidation du partenariat stratégique global en cours entre l’Algérie et la République populaire de Chine et du renforcement des relations historiques entre les deux pays amis dans divers domaines”, ajoute la même source.

Selon le communiqué, “le Plan exécutif pour la concrétisation conjointe de l’Initiative de la Ceinture et de la Route se veut un autre jalon pour approfondir la coopération dans le cadre de l’Initiative de “la Ceinture et de la Route” à laquelle l’Algérie a adhéré en 2018.

Concernant le Plan triennal de coopération dans des domaines clés 2022-2024, il s’agit d’un autre mécanisme pratique parmi les mécanismes bilatéraux à même de développer la coopération dans les principaux domaines économiques prioritaires dans la politique de développement des deux parties”.

La signature de ces deux documents importants intervient après la signature par les deux parties, le 8 novembre dernier, du 2e Plan quinquennal de coopération stratégique globale 2022-2026, en concrétisation de la volonté commune renouvelée et forte du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et de son homologue chinois, M. Xi Jinping, “en vue d’impulser un nouveau souffle au partenariat bilatéral, ce qui permettra de réaliser davantage de progrès et de prospérité et de renforcer le développement économique et social durable, au service des deux peuples amis”, lit-on dans le communiqué.

“La signature de ces textes juridiques importants qui intervient peu avant la tenue de la 1ère session du Sommet sino-arabe, confirme la volonté commune des deux pays de voir la coopération algéro-chinoise contribuer à la consolidation de la coopération entre le monde arabe et la République populaire de Chine, pour construire un avenir prometteur”, conclut le communiqué.