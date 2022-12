La Banque nationale d’Algérie (BNA) et les deux compagnies d’assurance, El-Djazaïr El-Moutahida Family Takaful et El-Djazaïr Takaful, ont procédé, mardi soir, à la signature de deux conventions portant sur la commercialisation des produits de bancassurance conformes aux préceptes de la Charia Islamique.

La cérémonie de signature, qui s’est tenue au siège de la Direction générale de la BNA, a été présidée par Mohammed Lamine Lebbou, Directeur général de la banque, Chakib El-Kacimi El-Hassani, Directeur général de Takaful El-Djazaïr El-Moutahida Family Takaful, et Ziane Bouziane Mahfoudh, Président-Directeur Général d’eEl-Djazaïr Takaful, en présence de Madame Amina Athamnia, Cheffe de la Division Finance islamique à la BNA, ainsi que de hauts cadres des trois institutions. La convention conclue avec la compagnie El-Djazaïr El-Moutahida Family Takaful concerne l’assurance des personnes, tandis que celle, signée entre la BNA et la compagnie d’assurance El-Djazaïr Takaful (Algerian General Takaful), porte sur l’assurance des biens.

Par cette démarche, «la Banque nationale d’Algérie réitère son engagement en faveur du développement de l’activité de la finance islamique et de la diversification de ses produits et services conformes aux préceptes de la Charia islamique, dont les produits de bancassurance», lit-on dans un communiqué rendu public, hier, par la BNA.

Cette institution, rappelons-le, a été la première banque publique à lancer la finance islamique et ce, en date du 04 août 2020. Le réseau Finance islamique de la Banque compte désormais 5 agences dédiées exclusivement à cette activité ainsi que 65 guichets actifs au niveau de ses agences réparties sur l’ensemble du territoire national. Une sixième agence sera inaugurée, aujourd’hui, jeudi, dans la wilaya d’El Bayadh, avons-nous appris auprès de la banque. La volonté de celle-ci à faire de cette activité un axe central de développement se traduit, aussi, par l’enrichissement permanent de son offre afin d’offrir à sa clientèle, tous segments confondus (particuliers, entreprises et professionnels.

H. O. M.

