Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, samedi après-midi, avec son homologue français, M. Emmanuel Macron, la cérémonie de signature de cinq (5) accords de coopération et de partenariat entre les deux pays dans divers domaines.

Le président de la République et son homologue français ont signé, lors de cette cérémonie qui s’est déroulée au salon d’honneur de l’aéroport international Houari-Boumediene, la Déclaration d’Alger pour un partenariat renouvelé entre l’Algérie et la France.

Les accords signés entre les deux pays portent sur les domaines de la santé, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du sport.

Ainsi, un accord de coopération a été signé entre l’Institut Pasteur d’Alger et l’Institut Pasteur de Paris.

Un accord de coopération scientifique entre le ministère algérien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, direction général de la recherche scientifique et du développement technologique, représentée par le Pr. Mohamed Bouhicha, Directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique et le Centre national de la recherche scientifique française représenté par son Président directeur général Antoine Petit.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag, et son homologue française Amélie Oudéa-Castéra ont signé une déclaration d’intention entre le ministère algérien de la Jeunesse et des Sports et le ministère français des Sports et des jeux olympiques et paralympiques.

Un accord entre les Gouvernements des deux pays portant sur la mise en place d’un partenariat renforcé algéro-français pour l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, a été signé par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, et la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colona.