Première multinationale à s’être installée en Algérie après son indépendance, le Groupe Siemens a fêté ses 60 ans de présence dans le pays, avec ses collaborateurs et ses partenaires.

Siemens Algérie a exprimé, par la voix de son nouveau Président-Directeur Général, Mehdi Benzerga, sa fierté de célébrer cet évènement en marge du 60e anniversaire de l’indépendance algérienne.

Fondée en août 1962, Siemens est resté un partenaire de premier rang, à travers l’ensemble des étapes et des défis que le pays a traversé depuis, et les technologies qu’elle a fournies, dans le cadre de projets emblématiques, permettent à des millions d’Algériens d’avoir accès à l’électricité, au transport et à l’eau potable, quotidiennement.

Le groupe allemand a créé des milliers d’emplois directs et indirects, et a investi plusieurs millions d’euros dans la formation de ses collaborateurs et de ses partenaires. Elle a, d’ailleurs, noué des partenariats d’excellence avec de nombreuses institutions, dont l’Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene (U.S.T.H.B.), avec qui elle a co-fondé le Master Automatisation Industrie & Process (A.I.P.).

D’autres universités bénéficient de l’expertise de Siemens à travers le pays, comme l’Institut National des Hydrocarbures (I.N.H.) de Boumerdes, l’Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle (I.M.S.) de l’Université d’Oran et l’université de Ferhat Abbas à Sétif.

Engagée dans le transfert de savoir-faire et dans le développement des compétences du pays, Siemens s’est positionné comme un contributeur majeur à la transformation digitale de l’industrie algérienne. Il a notamment noué un partenariat stratégique avec le Centre de Développement des Technologies Avancées (C.D.T.A.) de Baba Hassen, au sein duquel il a équipé un laboratoire de la division Productique et Robotique de divers matériels et logiciels industriels, permettant à ses chercheurs de développer la plateforme «Industrie 4.0» qui a pour vocation de digitaliser l’industrie ainsi que l’ensemble des entreprises et des institutions publiques du pays.

En outre, l’entreprise allemande a inauguré en 2014 un Centre Régional d’Engineering (R.E.C.), qui est un hub dédié à l’Automation Energétique et aux Télécommunications, rayonnant sur l’Afrique ainsi que sur l’ensemble des pays francophones de la région. Il est l’un des trois centres mondiaux d’engineering pour l’activité «Digital Grid» qui a pour but de renforcer les compétences techniques et les services à forte valeur ajoutée de Siemens en Algérie et dans la région.

Enfin, Mehdi Benzerga, a rappelé, à l’occasion de cet évènement, le fort potentiel de développement du pays, et a exprimé sa confiance en l’avenir, et en les perspectives de croissance qu’il pouvait représenter dans les principaux métiers du groupe, à savoir : l’énergie, l’industrie, la santé, la mobilité et les infrastructures intelligentes. «Etant la première société étrangère à s’être installée en Algérie indépendante, en août 1962, il nous tenait à cœur de célébrer ce milestone hautement symbolique, en marge du soixantenaire de l’indépendance. Siemens est fière d’avoir vécu, aux côtés de ses partenaires algériens, l’ensemble des étapes et des défis que le pays a traversé durant ces 6 décennies, et d’avoir mis nos technologies à la disposition de projets essentiels qui servent des millions d’algériens, tous les jours.» a déclaré Mehdi Benzerga, Président-Directeur Général de Siemens Algérie. «Chacune de ces réalisations nous rappelle l’énorme potentiel que représente l’Algérie, en termes de développement économique et industriel, mais aussi, et surtout, en termes de développement humain, car ce sont des femmes et des hommes, algériens, travaillant pour et avec Siemens, qui ont pensé, concrétisé et pérennisé ces grands projets. Et, c’est à eux que nous rendons hommage aujourd’hui.»

