Un tunnel de désinfection mobile a été installé, hier dimanche, devant l’entrée des Urgences médicochirurgicales du Centre hospitalo-universitaire Abdelkader-Hassani de Sidi Bel Abbès. Le tunnel servira pour le passage du personnel soignant, des malades et des visiteurs en toute sécurité après leur désinfection et de réduire le risque de contamination au coronavirus. Le matériel a été conçu par la Direction de la formation et de l’enseignement professionnels de Sidi Bel Abbès qui se charge actuellement du montage d’autres systèmes de désinfection pour les installer au niveau des autres hôpitaux de la wilaya, de la Protection civile, de la Police et de la Gendarmerie nationale. L’installation du tunnel de sécurité s’est déroulée en présence du wali de Sidi Bel Abbès et des autorités et des responsables de la santé et le personnel soignant des malades atteints du Covid-19. Les responsables de la santé publique insistent toujours sur le respect des mesures de confinement partiel et de ne sortir de chez soi que pour une urgence afin de se prémunir de la contamination au virus dangereux et aussi parer contre sa propagation et aussi d’éviter les informations erronées sur les réseaux sociaux.<

