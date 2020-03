Les éléments des forces combinées de l’Armée nationale populaire ont réussi à éliminer un terroriste et récupérer son kalachnikov et des munitions.

Les éléments des forces combinées de l’Armée nationale populaire, qui ratissaient une zone boisée dans la localité de Tafassour, dans le sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, se sont accrochés avec le terroriste qu’ils ont éliminé après qu’il ait tué un ex-militaire qui était sorti avec l’équipe. Les éléments de l’ANP ont récupéré une kalachnikov et une ceinture d’explosifs qui étaient en possession du terroriste.

Un appartement du centre-ville prend feu

Onze personnes en détresse respiratoire évacuées au CHU

Onze personnes intoxiquées par la fumée d’un incendie ont été évacuées en urgence aux UMC du centre hospitalo-universitaire Abdelkader-Hassani de Sidi Bel Abbès et 8 autres prises de panique ont été secourues par les agents de la Protection civile. Les éléments de la Protection civile sont intervenus lundi après-midi lors d’un incendie qui s’était déclenché dans un appartement situé au

3e étage d’un immeuble du centre-ville et ont réussi à cerner les flammes et éviter leur propagation aux autres étages. Pour l’opération, la direction de la Protection civile a déployé 50 agents tous grades confondus et mobilisé 4 camions d’extinction et 5 ambulances médicalisées.

Une enquête a été ouverte par les services de la police pour déterminer les vraies causes de l’incendie qui a causé des dégâts matériels sans perte de vie humaine.N. B.

Alger

Suspension de l’alimentation en eau potable mardi à Bouzaréah, Beni Messous et Rais Hamidou

L’alimentation en eau potable sera suspendue mardi dans trois communes, à savoir Bouzaréah, Beni Messous et Rais Hamidou, en raison des travaux de réparation d’une conduite principale de distribution, a indiqué lundi la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL).

La SEAAL procèdera le mardi 3 mars 2020 de 08H00 à 16H00 à des travaux de réparation d’une conduite principale de distribution localisée au niveau du réservoir de Bouzaréah, selon un communiqué de l’entreprise.

L’alimentation en eau potable sera suspendue au niveau des quartiers des communes de Bouzaréah (Lotissement Bouhammam, Puits des Zouaves, Lotissement Bouscoult et Lotissement Lamara), de Beni Messous (Sidi Youcef) et de Rais Hamidou (Sidi El Kebir), a-t-on signalé. La SEAAL, qui met en place un dispositif de citernage, afin d’alimenter en priorité les établissements publics et hospitaliers durant ces travaux, précise à ses clients des communes impactées par ces travaux, que la remise en service de l’alimentation en eau potable se fera progressivement le même jour à partir de 16H00.