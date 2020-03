Un mort et un blessé à l’arme blanche lors d’un mariage organisé dans la commune de Merine, distante du chef-lieu de Sidi Bel Abbès d’une soixantaine de kilomètres. La cérémonie de mariage se déroulait parfaitement dans la nuit du jeudi à vendredi, avant que les festivités ne furent interrompues par une rixe déclenchée entre deux invités et prenant de graves proportions. L’un des invités, âgé de 27 ans, sort un poignard et blesse à la jambe son antagoniste, âgé de 37 ans, et blesse un autre invité qui a tenté d’intervenir. Le coupable a pris la fuite et est actuellement recherché par les éléments de la Gendarmerie nationale. La victime est décédée en cours de route vers le centre hospitalo-universitaire de Sidi Bel Abbès, où une autopsie sera pratiquée alors que le blessé a été admis aux UMC pour recevoir les soins nécessaires.

Tizi Ouzou

Démantèlement d’un réseau de malfaiteurs

Un réseau de malfaiteurs, spécialisé dans le trafic de drogue a été démantelé cette semaine par la police, à Tizi Ouzou, a indiqué, vendredi la Sûreté de wilaya dans un communiqué. Agissant sur renseignements, les éléments de la brigade de recherche et d’intervention de la police judiciaire (relevant de la Sûreté de wilaya), ont «à l’issue d’un travail d’investigations, mis hors d’état de nuire ce réseau de malfaiteurs spécialisés dans le trafic de drogue, composé de cinq (5) individus, âgés de 26 à 45 ans, originaires de Tizi Ouzou et Draâ Ben Khedda», a-t-on précisé de même source. Cette opération a permis la découverte et la saisie d’une quantité de 160 grammes de kif traité destiné à la commercialisation, une arme blanche, une moto utilisée pour leurs déplacements, ainsi qu’une somme d’argent de 50 000 DA, revenue de la vente de drogues, a-t-on ajouté. Présentés au Parquet de Tizi Ouzou, trois (3) mis en cause dans cette affaire, ont été mis en détention préventive et les deux (02) autres ont été cités à comparaître, pour le chef d’accusation de «détention de drogue à des fins de commercialisation», est-il rapporté dans le même communiqué.