La Direction de la santé publique de Sidi Bel Abbès a annoncé, jeudi, un cas suspect de coronavirus admis au Centre hospitalo-universitaire Abdelkader-Hassani et placé sous surveillance médicale. L’homme, âgé de 62 ans et habitant dans la commune de Sidi Lahcen, suspecté de coronavirus présentait les symptômes de l’épidémie et a été mis en quarantaine en attendant l’arrivée des résultats des analyses sanguines du laboratoire Pasteur d’Alger, pour confirmer ou infirmer son atteinte du virus.

