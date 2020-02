Le président de l’APC de Tilmouni, distante du chef-lieu de la wilaya de Sidi Bel Abbès de 8 km, a porté plainte contre 8 membres de sa composante politique et de l’ex-président de l’Assemblée populaire communale, les accusant de surfacturation des factures d’achat atteignant le montant de 800 millions de centimes. Le P/APC a appuyé sa plainte par les factures proforma sur lesquelles était porté le montant de 13 millions de centimes, seulement.

Le premier magistrat de la commune de Tilmouni a également menacé de prendre des mesures à l’encontre des 8 membres pour boycott des réunions de l’APC, ce qui entrave le bon fonctionnement de la constitution communale.

De leur côté, les 8 membres de l’APC mis en cause ont adressé un communiqué au wali à travers lequel ils lui font part de leur refus de travailler avec l’actuel président qu’ils accusent de mauvaise gestion. Le mauvais gestionnaire est aussi accusé d’être la cause de la crise au sein de l’Assemblée, ce qui s’est répercuté sur le développement économique de la commune et a retardé le lancement des projets. Les pétitionnaires ont refusé d’assister à la dernière réunion et approuver la liste des bénéficiaires du couffin de Ramadhan, ont-ils indiqué.







