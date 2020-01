Lors de la session ordinaire de l’APW, qui s’est tenue mercredi et jeudi derniers, la directrice des services agricoles de Sidi Bel Abbès a annoncé la mise en service du nouveau centre de formation et de vulgarisation agricole au mois de mai prochain. L’établissement, dont les travaux ont été lancés en 2017, est situé à proximité de la nouvelle gare routière de la ville de Sidi Bel Abbès, d’une capacité d’accueil de 200 places pédagogiques, pour la formation résidentielle des stagiaires dans diverses filières agricoles. Les spécialistes de l’agriculture et de l’agronomie apprendront aux stagiaires diverses techniques dont celles de la taille des arbres, la greffe des arbres fruitiers et leur préservation et autres métiers en voie d’extinction. Des cours pratiques seront assurés aux stagiaires au niveau des fermes pilotes et exploitations agricoles, pour enfin couronner l’année de formation d’un diplôme de technicien en agriculture. Pour la circonstance, le centre sera doté de tous les moyens matériels utiles à la formation pratique, a rassuré la responsable des services agricoles. Le projet qui s’étale sur une superficie de 4,5 hectares a démarré en 2017 et devrait être réceptionné en 2018. Une enveloppe financière de 30 milliards de centimes a été débloquée pour relancer les diverses spécialités de l’agriculture et garantir une main-d’œuvre spécialisée dans ce genre de métiers en extinction.

