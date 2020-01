Le tronçon de la Route nationale 7, reliant la wilaya de Sidi Bel Abbès à la wilaya de Tlemcen, a été bloqué, hier lundi, par des dizaines de citoyens de la commune de Hassi Zahana, relevant de la daïra de Ben Badis, en signe de protestation contre la liste provisoire des bénéficiaires des 184 logements sociaux locatifs.

Les non bénéficiaires du quota de logements ont utilisé des pneus brûlés pour barrer la route à la circulation et ont revendiqué l’intervention du wali pour le gel de la liste et sa révision afin de débusquer les intrus bénéficiaires. Les protestataires exigent le départ du P/APC, qui aurait favorisé ses connaissances au détriment des vrais nécessiteux alors qu’ils vivent dans de mauvaises conditions. La fermeture du tronçon routier a fait le désagrément d’autres citoyens et automobilistes qui ont été contraints d’arriver en retard ou s’absenter de leur travail ou de leurs études. Dans la même journée, des dizaines d’habitants de la commune de Sfisef, distante du chef-lieu de Sidi Bel Abbès de 48 km, ont observé un sit-in devant le siège de la wilaya revendiquant de rencontrer le wali pour résoudre leur problème. Les 247 bénéficiaires du quota de logements sociaux locatifs réalisés dans la commune attendent depuis 7 mois la remise des clés de ces appartements, en vain, et à chaque fois ils n’obtiennent des responsables locaux que des promesses. Selon leurs représentants, les responsables leur ont fixé la date du 15 janvier et le délai est dépassé sans leur relogement. La liste nominative est en cours de révision pour l’établissement de la liste définitive, ont-ils appris, ce qui les a fait sortir de leur silence. Cette liste a été gelée, rappelons-le, en juillet, sur instruction du wali pour sa révision et l’étude des recours des non-bénéficiaires, qui avaient saccagé les portes et fenêtres du siège de la daïra de Sfisef. Le mouvement de protestation des habitants du village Louza relevant de la commune de Benachiba Chilia se poursuit pour le deuxième jour consécutif et le tronçon de la Route nationale 13 reliant la commune de Télagh au chef-lieu de wilaya est toujours fermé à la circulation. Les habitants exigent d’activer les travaux de réalisation d’un puits profond qui servira à les approvisionner en eau potable. Les villageois sont privés d’eau depuis 9 mois et la mise en service du puits était programmée au mois de septembre écoulé. Actuellement, ils sont alimentés à partir des citernes de l’Algérienne des eaux par des quantités qu’ils jugent insuffisantes. Ils attendent l’arrivée du wali pour régler leur problème, exigent-ils. De leur côté, les habitants des communes Sidi Chaib et Bir El H’mam dans la daïra de Marhoum, à l’extrême sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, sollicitent les responsables des transports de renforcer leurs localités en moyens de transports collectifs privés et publics pour les conduire vers le chef-lieu de daïra Marhoum au lieu de les contraindre d’attendre plusieurs heures.n