Le wali de Sidi Bel Abbès, en visite dans la daïra de Tessala, a écouté les doléances des habitants de ses trois communes et s’est aussi enquis des travaux de réalisation des projets de logements sociaux locatifs (LSL) et des infrastructures administratives.

Dans la commune de Aïn Trid, le wali s’est montré déçu quant à l’avancement des constructions des 65 et 30 logements sociaux locatifs et a menacé les entreprises défaillantes de résilier leurs contrats et de les remplacer par d’autres plus compétentes. Le chantier des 65 LSL, démarré en 2016, connaît un flagrant retard et fait sortir le premier responsable de son silence pour réclamer le respect du délai de 5 mois qu’il a accordé au promoteur sinon le projet lui sera retiré définitivement. Les travaux de ce projet, qui a nécessité une enveloppe financière de 16 milliards de centimes pour être réceptionné dans un délai de 26 mois, n’ont malheureusement pas beaucoup avancé. Quant au projet des 30 logements sociaux locatifs, il a enregistré un taux de 80% et nécessité une enveloppe de 7,5 milliards de centimes. Le premier responsable de la wilaya a par ailleurs écouté les revendications de la population locale qui se résument en la couverture sanitaire, le raccordement des exploitations agricoles à l’électricité rurale et aussi la réalisation d’une école primaire pour apaiser la pression sur l’école existante ainsi que la réalisation d’un CEM pour éviter à leurs enfants le déplacement quotidien vers le chef-lieu de daïra Tessala et le chef-lieu de wilaya, ainsi que l’aménagement urbain des quartiers d’habitation. Dans la commune de Tessala, le wali a visité le chantier de la polyclinique, dont les travaux ont atteint 38%, et le projet du siège de la subdivision de l’agriculture. Poursuivant sa tournée, le commis de l’Etat s’est rendu à la commune de Sehala Taoura, où il avait à gérer un mouvement de protestation de la population et une tentative de suicide. Après avoir écouté les citoyens, le wali promettra l’ouverture d’une enquête pour dévoiler la vérité et faire régner la justice. Les habitants de Sehala Taoura, mécontents du comportement de leur premier magistrat de la commune, ont revendiqué une solution à leur tracas et la mal-vie qu’ils subissent. n