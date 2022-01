Le service de radiologie du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Abdelkader-Hassani de Sidi Bel-Abbès a été récemment équipé d’un nouveau scanner, après son aménagement, a-t-on appris auprès du Centre.

D’un coût de 78 millions de DA, l’aménagement du service de radiologie a ainsi permis de l’équiper d’un nouveau scanner pour une meilleure prise en charge des malades. D’autres services médicaux ont été également réaménagés et équipés en matériel médical en vue d’améliorer les prestations sanitaires et chirurgicales.

Le service ORL a été, lui aussi, réaménagé et doté de différents équipements, a-t-on fait savoir, signalant que cette opération, d’un coût de 30 millions DA a permis de relever sa capacité à 17 lits.

Il en est de même pour le service de chirurgie générale qui a ainsi connu une opération d’aménagement pour 34 millions DA, dont les travaux devraient être achevés à la fin du premier trimestre de l’année en cours, a-t-on indiqué.

S’agissant du service de réanimation, en cours d’aménagement, sa réception est programmée pour bientôt, après la livraison du matériel médical nécessaire, a ajouté la même source, annonçant le lancement des travaux d’aménagement du service de traumatologie et d’orthopédie dans les prochains jours.

