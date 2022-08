Le wali de Sidi Bel Abbes Mustapha Limani a insisté sur l’impérative relance du projet de la nouvelle extension de la zone industrielle, a-t-on appris mercredi auprès de la wilaya. La même source a indiqué que le wali a appelé, lors de sa visite d’inspection de la zone industrielle, effectuée mardi soir, à accélérer les procédures pour entamer la deuxième phase de ce projet qui s’étend sur 54, 37 hectares et rattraper le retard enregistré après l’arrêt des travaux suite aux mesures prises par le maître de l’ouvrage, l’Agence nationale de l’intermédiation et la régulation foncière (ANIREF), à l’encontre de l’entreprise réalisatrice pour défaillance et non-respect des engagements contractuels. Après s’être enquis des travaux d’aménagement que connaît cette zone industrielle qui s’étend sur 434 ha, le wali s’est félicité des efforts de certains investisseurs qui ont pris en charge une partie des travaux de la nouvelle extension permettant à leurs unités de production d’entrer dans la phase d’exploitation. Les travaux des deux phases de cette extension ont nécessité un investissement public global de 300 millions DA, a rappelé la même source. Par ailleurs, le wali a donné des instructions pour suivre la situation du foncier industriel au niveau de cette zone industrielle, dans le cadre des missions dévolues à la commission de wilaya chargée de recenser et assainir le foncier industriel afin de répondre aux demandes des investisseurs. n

