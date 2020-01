Les participants à une rencontre régionale sur «la Loi de finances 2020, organisée samedi à Sidi Bel-Abbès, ont insisté sur la nécessité d’approfondir l’étude de ce texte. Les intervenants à cette rencontre dont des professionnels du secteur, des experts dans le domaine des finances, de la comptabilité et de l’économie, ont souligné la nécessité de conjuguer les efforts entre les différents acteurs pour une étude approfondie de toutes les dispositions contenues dans la loi de finances 2020, afin de faciliter leur mise en œuvre de manière appropriée. Le président de l’Organisation nationale des comptables agréés, Mourad Bazgh a estimé nécessaire de clarifier l’application des dispositions contenues dans la Loi de finances 2020, soulignant que ce texte a apporté plusieurs mesures fiscales, douanières et autres qui nécessitent une étude en coordination avec divers acteurs ainsi que plus d’explications pour une application correcte. La profession comptable est directement liée à cette loi et les différents opérateurs économiques et tous ceux qui disposent d’un registre de commerce sont tenus de débattre de toutes les mesures financières et fiscales que cette loi a apportées, a-t-il insisté. Les intervenants ont souligné l’importance de cette rencontre pour clarifier le contenu et les procédures de la Loi de finances 2020, en expliquant tous les articles qui concernent les comptables et en fournissant des rapports détaillés des procédures douanières qui concernent les opérateurs économiques. La rencontre, initiée par l’Organisation nationale des comptables agréés a vu la participation de spécialistes, experts et opérateurs économiques de différentes wilayas de l’Ouest algérien.

