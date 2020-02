Les usagers de la Cnas habitant dans la commune de Marhoum, dans l’extrême sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, parcourent 60 km vers la ville de Ras El Ma, où est implantée l’annexe de la Caisse nationale des assurances sociales des salariés. Ces derniers qui revendiquent toujours la réalisation des structures administratives nécessaires et utiles pour le grand public, et ont affiché leur besoin pressant d’une annexe de la Cnas proche de leur lieu de résidence, afin de les soulager et leur éviter les frais de transport qu’ils déboursent pour se rendre à l’annexe CNAS de Ras El Ma, indiquent-ils. Certains usagers de la Cnas ont soutenu payer la course à 1 000 DA pour se rendre à la commune de Ras El Ma et parvenir à se faire délivrer ou activer une carte Chifa ou autres documents nécessaires et de revenir quelquefois bredouilles. Une raison pour laquelle la population locale avait à maintes reprises revendiqué une telle structure, en vue de lui faciliter la tâche. La daïra de Marhoum est aussi importante que la daïra de Ras El Ma et demeure toujours dépourvue de structures administratives pouvant alléger le quotidien de la population locale, rapporte-t-on. Les citoyens interpellent les autorités locales, pour prendre en charge leurs doléances qu’ils estiment légitimes, d’autant plus qu’il s’agit du chef-lieu de daïra, devant avoir toutes les structures administratives nécessaires, pour une indépendance des autres daïras et aussi leur faciliter la vie. n

