Des centaines de supporters et de fans fidèles à l’équipe de football de l’USM Sidi Bel Abbès ont investi, hier samedi, la place 1er-Novembre pour exiger le départ du staff du club et à leur tête son président El Hanani Abdelghani.

Munis de banderoles sur lesquelles on pouvait lire «Nous voulons le parrainage d’une société nationale pour gérer le club», les supporters ont marché jusqu’au siège de la wilaya pour demander de rencontrer le wali pour lui faire part de la mauvaise gestion des dirigeants qui s’est répercutée sur les résultats de l’équipe et solliciter son intervention pour redresser au plus vite la situation actuelle de l’USMBA.

Les supporters ont scandé les «dirigeants corrompus» et «El Hanani voleur». Réitérant leur soutien à leur équipe malgré les circonstances, ils comptent aller jusqu’au

bout de leur contestation jusqu’à voir leurs doléances se concrétiser et leur équipe revenir aux premiers rangs. Le wali a tenu, dans l’après-midi, une rencontre avec les représentants des supporters afin de discuter des problèmes et des préoccupations de l’équipe et aboutir à des solutions pour la remettre sur les rails.n

