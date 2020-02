Les participants à l’assemblée générale du Conseil régional de l’ordre des pharmaciens, tenue jeudi à Sidi Bel-Abbès, ont insisté sur la nécessité d’expliquer aux pharmaciens le décret exécutif 19/379 et les mécanismes de protection du pharmacien concernant les substances neuroleptiques. Les intervenants à cette rencontre, dont des pharmaciens représentant l’Ouest du pays et des cadres de la direction locale de la santé et de la population, ont mis l’accent sur la nécessité d’expliquer le décret exécutif 19/379 du 31 décembre 2019 pour déterminer les modalités de contrôles technique, administratif et sécuritaire des ressources et des médicaments ayant des propriétés et des effets psychotropes. Le président du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO), Benfréha Belhouari, a souligné que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation et de l’information sur la mise en œuvre du décret exécutif, publié au Journal Officiel le 5 janvier 2020, expliquant que «ce décret est le fruit de grands efforts déployés par le SNAPO en coordination avec le Conseil de l’ordre des pharmaciens, portant sur la révision de la loi 18/04 relative à la gestion des substances psychotropes.» «Il est nécessaire d’expliquer aux pharmaciens le décret exécutif et tous les détails et méthodes de gestion des médicaments sensibles qui constituent un grand danger pour la société et qui ont des répercussions sur le phénomène de criminalité», a-t-il affirmé, notant que certaines pharmacies au niveau national ont fait l’objet de nombreuses infractions, notamment des agressions physiques et verbales. Pour sa part, le président du Conseil régional de l’ordre des pharmaciens, Le Dr. Noureddine Mettioui, a indiqué qu’il existe des officines qui ont exprimé leur opposition à ce décret exécutif, ce qui nécessite de leur expliquer en détail tous les articles et chapitres de ce décret. Les participants à cette rencontre ont également insisté sur le respect de l’éthique de la profession et la mise à niveau du pharmacien surtout privé, appelant, lors de cette rencontre initiée par le Conseil régional de l’ordre des pharmaciens de la région Ouest en coordination avec la direction de la santé et de la population de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, à assurer la formation continue des pharmaciens dans le domaine de la gestion de différents types de médicaments et à les informer des nouveautés dans ce domaine.

