L’unité opérationnelle principale de la Protection civile de Sidi Bel Abbès a accueilli, hier mardi, les chefs de service de la Protection civile issus de 25 wilayas de l’ouest et du sud-ouest du pays.

La réunion a porté sur la préparation de la nouvelle saison, l’évaluation de la saison estivale de l’année 2019, tout en passant en revue les bilans de l’année 2019, ainsi que la vulgarisation des nouvelles réglementations de mise en œuvre et de la gestion des plans Orsec, notamment le décret 19/59 qui stipule l’extension à 5 plans Orsec, de la commune, wilaya, inter wilaya, sites sensibles et nationaux. Des ateliers sont organisés pour discuter et instruire les participants sur l’application des nouvelles réglementations.

Le 2e regroupement régional, qui s’étale sur deux jours, a souligné le lieutenant-colonel Saïd Lahiani, sous-directeur des opérations à la direction générale de la Protection civile, concerne l’évaluation des dispositifs de surveillance des plages et les feux de forêt et aussi les préparatifs opérationnels, organisationnels et préventifs des prochaines campagnes au niveau des plages ouvertes à la baignade et le dispositif de lutte contre les feux de forêt pour l’année 2020, la préservation des patrimoines forestiers et palmeraies et les nouveaux décrets en rapport avec les classification des unités de la Protection civile et l’élaboration des plans de secours.

La direction générale de la Protection civile a déployé, l’année écoulée, 37 colonnes mobiles de lutte contre les feux de forêt et la mise en service des aéronefs à travers 12 wilayas de l’Est et du Centre du pays, soit 373 largages pour l’extinction des feux de forêt. La flotte sera opérationnelle cette année aussi, afin de préserver les récoltes, les palmeraies et le patrimoine forestier, a-t-on souligné. Selon l’interlocuteur, la wilaya de Sidi Bel Abbès sera renforcée d’une nouvelle colonne mobile pour les prochaines campagnes de lutte contre les feux de forêt. « Les procédures administratives ont été engagées », a-t-on révélé.

La direction générale de la Protection civile a enregistré, durant l’année écoulée, 20 700 ha endommagés par les incendies, dont 50% de broussailles ravagés et autres dégâts survenus au niveau des maquis et des forêts, 3 400 ha de récoltes et 7 300 palmiers ravagés par les feux au cours de la période du mois de juin au 31 octobre. Le bilan du 1er juin au 30 septembre fait ressortir 131 personnes noyées, dont 87 sur les plages interdites et 44 sur les plages ouvertes à la baignade. Le responsable a imputé les accidents aux baigneurs qui ne respectent pas les consignes de sécurité sur les 426 plages autorisées à la baignade.

La direction générale de la Protection civile de Sidi Bel Abbès a, quant à elle, enregistré au cours de l’année 2019, 116,79 ha de forêt, 45 ha de récoltes, 35 arbres fruitiers détruits par le feu et 64 intoxications et 3 décès dus au monoxyde de carbone. n