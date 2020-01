Le tribunal de première instance de Sidi Bel Abbès a condamné le gérant d’une société privée de taxis urbains, accusé d’abus de confiance, à deux ans de prison ferme et 10 millions de centimes et de verser à ses victimes des sommes de 120 à 225 millions de centimes. Suite à des plaintes déposées par les chauffeurs de taxis de la société de transport urbain, l’accusant d’escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance et vente de véhicules gagés, une enquête a été ouverte par le procureur de la République qui a révélé que le mis en cause avait conclu avec ses 16 employés un contrat qui stipule de lui verser une recette journalière de 2250 DA, sur une durée de 18 mois à 24 mois, en contrepartie, il leur cède le véhicule. L’indélicat gérant de la société avait porté sur les versos des pages et les espaces vides des contrats d’exploitation de taxi et de promesse de vente, des articles visant à incriminer ses chauffeurs et avait même subtilisé à certains d’entre eux d’importantes sommes. Les chauffeurs de taxis ont accepté de vivre la misère pendant deux longues années, pour satisfaire leur engagement et enfin réaliser leur rêve de posséder un véhicule et se sont retrouvés enfin devant la réalité amère. Ils ont été trahis et le patron de la société qui les a escroqués a quitté la wilaya de Sidi Bel Abbès. Pire encore, ils ont été convoqués par la justice pour répondre à l’inculpation de vol de confiance. Le tribunal délictuel a décidé un non-lieu et convoque le plaignant pour être jugé à son tour pour abus de confiance. Absent à l’audience il a été condamné à 2 ans de prison par défaut et une amende de 10 millions de centimes, ainsi que d’indemniser 6 victimes. n

Articles similaires