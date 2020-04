La Direction de l’enseignement et de la formation professionnels de Sidi Bel Abbès s’est lancée, à travers 6 centres, dans la confection des bavettes, masques et camisoles de protection au profit du personnel de la santé publique. La direction de la formation professionnelle a déployé un groupe de professeurs de couture qui se sont portés volontaires pour apporter leur contribution aux mesures de la prévention contre le Covid-19 et font de leur mieux pour fabriquer d’importants matériels de protection. Les centres Dechira-Kadi et Alliaoui-Kheira, dans le chef lieu de Sidi Bel Abbès en plus des centres de formation professionnelle des communes de Sidi Lahcene, Sfisef, Aïn El Berd et Telagh, ont réussi à fabriquer 6 000 masques et 160 camisoles, qui seront distribués aux personnels de la santé. Les responsables de la formation professionnelle sollicitent les bienfaiteurs de leur attribuer des coupons de tissu pour pouvoir fabriquer de grandes quantités. La Direction de la formation professionnelle a également réalisé 5 tunnels intelligents de désinfection qui ont été placés au niveau du service des urgences médicochirurgicales du CHU Abdelkader-Hassani et la Protection civile, et placé mercredi un tunnel à l’entrée de la Sûreté de wilaya.



2,2 milliards du fonds de la zakat pour 3 810 familles démunies

Dans le cadre de la solidarité avec les familles démunies durant le mois de Ramadhan, la Direction des affaires religieuses et des waqfs de Sidi Bel Abbès a débloqué 2 milliards 200 millions de centimes pour les verser, sous forme de mandat, aux familles nécessiteuses en lieu et place des couffins garnis.

Selon le responsable de la Direction des affaires religieuses et des waqfs, la commission religieuse de wilaya et les commissions de daïra déployées avaient passé au peigne fin les dossiers des postulants à cette subvention, ce qui leur a permis de valider les dossiers de 3 810 familles dont 1 547 habitant la ville de Sidi Bel Abbès, qui ont été estimées nécessiteuses et à faible revenus. Ces familles recevront l’argent sous forme de mandat, a-t-il révélé.

L’enveloppe financière a été puisée dans la caisse de la zakat collectée lors de la 18e campagne de la zakat ayant atteint le Nissab. n

