Les handicapés bénéficiaires de la pension de 10 000 DA, irrités par le retard des versements de deux mois, ont observé un sit-in à la place du 1er-Novembre au centre-ville et sollicité l’intervention du wali de Sidi Bel Abbès.

Les responsables de la direction de l’action sociale, qui avaient annoncé son versement au mois d’octobre 2019, n’ont pas répondu favorablement à leurs doléances, ont déploré les contestataires. Apprenant que les handicapés des autres wilayas avaient encaissé leurs pensions à la date convenue, ils ont décidé de protester et de revendiquer leur droit pour pouvoir, soulignent-ils, faire face à la cherté de la vie. Auparavant, ils n’encaissaient que 4 000 DA et se sont félicités que les pouvoirs publics se sont penchés sur leurs cas et pris des décisions à leur faveur, a-t-on souligné. Pour apaiser la colère des personnes aux besoins spécifiques, le directeur de wilaya de l’action sociale de Sidi Bel Abbès a tenu à rassurer que l’allocation du mois de décembre leur sera versée au plus tard, ce dimanche, avec un rappel de 3 mois. Il est à rappeler que la direction de l’action sociale de Sidi Bel Abbès a recensé 2 168 personnes handicapées à 100%, bénéficiaires de l’allocution mensuelle de 10 000 Da.



Réhabilitation des réseaux de gaz de ville dans 31 écoles primaires

Par ailleurs, trente et une écoles primaires, situées dans le chef-lieu de wilaya de Sidi Bel Abbès, font l’objet de réhabilitation des réseaux de gaz de ville pour rétablir le chauffage dans les classes et les cantines scolaires. Les travaux qui ont concerné la rénovation des canalisations de transport du gaz de ville détériorées ont atteint un taux physique de 85% et seront achevés dans les prochains jours, a précisé le vice-président de l’APC de Sidi Bel Abbès, qui a déployé une commission composée d’agents des services techniques, des travaux et aussi de la Société de distribution de l’électricité et du gaz, pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux et établir son constat. Le responsable insiste sur le respect des normes afin d’offrir aux élèves et leurs enseignants le confort durant cet hiver. Il a indiqué que les travaux ont été retardés jusqu’aux vacances d’hiver, afin d’éviter de perturber la scolarité des élèves et seront achevés dans un délai très court. Les responsables de l’APC de Sidi Bel Abbès sont sollicités par les parents d’élèves d’autres établissements scolaires moyens et secondaires, à faire le nécessaire pour réparer les chauffages en panne et les faire fonctionner au lieu de laisser les élèves grelotter de froid.

Un éboueur écrasé par une benne-tasseuse

Un éboueur, écrasé par la benne-tasseuse du camion de collecte des ordures, jeudi, est décédé sur le coup. Sa dépouille a été transférée à l’hôpital de Ben Badis, pour autopsie. La victime, âgée de 36 ans, père de deux enfants, déchargeait le camion des ordures au niveau de la décharge publique du village Belaila, dans la commune de Chetouane Belaila, lorsqu’il a été écrasé par la benne-tasseuse. Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances de l’accident mortel. N. B.