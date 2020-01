Depuis mercredi dernier, les chaînes de production de l’usine d’intégration électronique de l’Entreprise nationale des industries électroniques (Enie) de Sidi Bel Abbès sont à l’arrêt suite à la grève illimitée entamée par les travailleurs, qui observent un sit-in dans l’enceinte de l’entreprise.

Ces derniers sont décidés à ne baisser les bras que lorsque leurs doléances seront satisfaites. Les travailleurs revendiquent l’attribution des primes de rendement collectives trimestrielles, des mois d’octobre, novembre et décembre, calculées à 90% et non pas les 53% octroyés par les responsables de l’entreprise. Ils précisent que leur unité a réalisé une production mensuelle importante et réclament aussi de l’unifier à tous les ouvriers. Cependant, ce débrayage génère un préjudice financier colossal à l’entreprise et les pertes gonfleront tant que l’usine est paralysée. Le directeur de l’usine a déclaré que la prime de rendement collective n’est attribuée aux ouvriers que lorsque la production atteint un seuil de 30%, alors que les chaînes de l’usine n’ont fabriqué que 28% de produits divers. Il a appelé les ouvriers à reprendre leur travail, leur indiquant que leur mouvement de grève est illégal et l’administration est habilitée à leur infliger des sanctions. Il est à rappeler que l’usine, rouverte en 2018, compte trois chaînes de montage des différents composants électroniques, deux chaînes d’assemblage TV pour une capacité de production de 500 produits/jour, une chaîne d’assemblage monitor pour une capacité de production de 1000 monitors/jour, une chaîne d’assemblage automatique pour une capacité de production de 1500 cartes/jour, en plus de la fabrication de Smartphones et autres produits électroniques.

Un workshop aujourd’hui dans le domaine de la microélectronique

L’université «Djillali Liabès» de Sidi Bel-Abbès abritera, à dès aujourd’hui, un workshop sur «l’élaboration d’un plan national stratégique de recherche et innovation dans le domaine de la microélectronique», en vue de concrétiser les multiples possibilités d’application à court, moyen et long termes, a appris l’APS des organisateurs. Le workshop de deux jours verra la mobilisation des performances scientifiques exerçant en Algérie et à l’étranger et des professionnels pour développer les travaux de ce plan national «en vue de renforcer les capacités nationales de recherche scientifique et d’innovation dans les domaines de la conception de circuits intégrés, de systèmes électroniques et de microsystèmes électromécaniques et de la photonique sur silicium, a-t-on indiqué. L’atelier se concentrera sur la formation en microélectronique, la recherche et le développement dans le même domaine, les infrastructures, les services logistiques, l’innovation et la création de start-up et d’entreprises innovantes, selon la même source. Des conférences seront animées sur les principaux défis du marché du secteur de la microélectronique et les perspectives de développement national, lors de ce workshop, initié par l’université «Djilali Liabes».