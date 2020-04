La Direction de l’action sociale de Sidi Bel Abbès a aménagé un pavillon à l’Ecole des enfants sourds-muets située au quartier El Horia de la ville où seront isolés, durant 15 jours, les personnes sans domicile afin de les prémunir contre la contamination au virus Covid-19.

En application des dispositions prises par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et des Conditions de la femme, la Direction de l’action sociale a déployé ses agents qui ont procédé, avec l’accompagnement des éléments de la police et de la Protection civile, au ramassage des personnes sans domicile et les malades mentaux sans abri, pour les placer à l’Ecole des enfants sourds-muets durant 15 jours et leur réserver les soins et un contrôle médical nécessaires. Des opérations de contrôle sanitaire sont également prévues au niveau du foyer pour personnes âgées et des établissements spécialisés pour les enfants aux besoins spécifiques, où les visites sont interdites durant la crise sanitaire, afin de leur éviter une contamination au coronavirus. La Direction de l’action sociale de Sidi Bel Abbès œuvre avec les services de la wilaya, les APC, les Scouts musulmans algériens, le Croissant-Rouge algérien et les associations caritatives au recensement des familles nécessiteuses et démunies pour leur distribuer des provisions durant cette période et aussi de réserver des lots de ravitaillement de son stock, des saisies et des dons des bienfaiteurs pour les acheminer vers les zones d’ombre et les distribuer de façon rationnelle à leurs habitants.

Don de sang à la protection civile

En application des recommandations de la

direction générale la protection civile de Sidi

Bel Abbès, les responsables de la direction locale avaient organisé mercredi dernier en coordination avec le secteur de la santé publique, une journée de don de sang pour approvisionner le centre de transfusion sanguine en cette période de crise sanitaire du coronavirus Covid-19.

Une opération supervisée par le wali de Sidi

Bel Abbès, qui s’est déroulée à l’unité centrale de la protection civile où a été aménagé une tente géante avec tous les moyens humains et équipements ainsi que les moyens de protection. Cette opération a vu la participation des agents de la protection civile tous grades confondus qui ont fait don de leur sang, pour combler le manque dans la banque de sang et sauver les vies humaines hospitalisées dans les hôpitaux de la wilaya, surtout que les gens ont cessé de faire don de leur sang de peur de l’actuelle conjoncture.

Les éléments de la protection civile poursuivent leurs interventions sur terrains en plus des opérations de désinfection de leurs unités et véhicules, pour parer à la contamination au virus Covid -19.

Saisie de 770 kg de viandes avariées

Les éléments de la police de Sidi Bel Abbès ont saisi 770 kg de viandes blanches, rouges et viandes hachées, dont 90 kg sont impropres à la consommation. Les enquêteurs de la police, qui sont sur pieds pour contrôler en collaboration avec le Bureau communal d’hygiène (BCH) et de la protection de la santé publique, les boucheries et les commerces, ont saisi une importante quantité de viandes impropres à la consommation qu’ils ont détruites. Ils ont également intercepté un véhicule à bord duquel étaient transportés 680 kg de viandes blanches sans respect des mesures de conditionnement et des conditions d’hygiène, exposant la vie du consommateur au risque de contamination au coronavirus. n