Le président du Conseil régional de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et des dentistes de la région ouest, Driss Reffas, a sollicité les chirurgiens-dentistes de la wilaya de Sidi Bel Abbès au respect des conditions de prévention contre le coronavirus et de préserver la santé de leurs patients du risque de l’épidémie. Le responsable a insisté sur la nécessaire fermeture du cabinet dentaire au moins 10 jours, attendant le rétablissement de la situation. En cas d’ouverture du cabinet, il instruit le chirurgien dentiste à veiller à la stérilisation de son matériel dentaire trois à quatre fois par jour et à la décontamination des instruments en bouche et leur stérilisation afin d’éviter la contamination et aussi pour se prémunir contre l’épidémie. Le chirurgien dentiste doit porter les moyens de protection et imposer à ses malades le port de masques et des gants dans le cabinet, pour éviter tout risque du coronavirus.

Le président du Conseil régional de l’Ordre des chirurgiens dentistes et dentistes de la région ouest du pays souligne que le respect des mesures sanitaires peut éviter la propagation du coronavirus et enregistrer moins de cas positifs.

159 quintaux de farine saisis dans un hangar à Tilmouni

Une quantité de 159 quintaux de farine a été saisie, dimanche, par les éléments de la Gendarmerie nationale de la brigade de la commune de Tilmouni, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, dans un hangar.

Lors de leur opération de contrôle, les éléments de la Gendarmerie et les agents de la direction du commerce ont procédé à la perquisition d’un hangar dans lequel ils ont saisi des sacs de farine d’un poids de 159 quintaux, dissimulés pour être vendus à prix élevé. Les enquêteurs ont établi les procédures judiciaires à l’encontre du commerçant fraudeur. n

