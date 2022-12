Le comédien Abbès Boudene est décédé, dimanche à Sidi Bel Abbès, à l’âge de 82 ans, a-t-on appris de sa famille. Le défunt a été transféré, la semaine dernière, au CHU Abdelkader Hassani de Sidi Bel Abbès, après avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC), et placé au service de réanimation, où il rendit l’âme, suite à la détérioration de son état de santé, a-t-on indiqué de même source. Né en 1940 à Sidi Bel Abbès, feu Abbès Bboudene a fait ses débuts en 1954 dans le 4ème art au sein de la troupe «Sawt Nidal» de sa ville natale. Il a également été professeur d’art dramatique, auteur et metteur en scène. Il a campé plusieurs rôles dans de nombreuses œuvres, à l’instar des séries comiques «Bila Houdoud» (2003), «Min douar ila Dollar» (2004) et «Boudou», et d’autres travaux audiovisuels et de théâtre. Le défunt a également remporté plusieurs prix, dont le Prix de l’artiste émérite de la ville de Sidi Bel Abbes en 2002.

