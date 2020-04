La Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès a mis sur pied un dispositif sécuritaire spécial pour le mois de Ramadhan 2020, prévoyant une série de dispositions visant à renforcer les mesures exceptionnelles de prévention du Covid-19, en vue d’assurer la sécurité des individus et la protection des biens privés et publics.

Le dispositif composé de 3 000 policiers tous grades confondus est axé sur trois objectifs, à savoir la sensibilisation et la communication, la prévention et la lutte contre la criminalité.

Les patrouilles mobiles et pédestres veilleront jour et nuit à la sérénité des citoyens et aussi à la protection des biens privés et publics dans les zones urbaines et suburbaines, ainsi qu’à la sécurité routière. Parmi les missions qui leur sont dévolues, ils auront à effectuer des descentes au niveau des agglomérations à forte affluence pour imposer les mesures de prévention contre le Covid-19, surveiller les marchés pour un contrôle rigoureux des produits de large consommation et des prix affichés par les commerçants, et interdire la vente des produits sur la voie publique, pour la protection de la santé du consommateur et aussi préserver un environnement sain en cette période de crise sanitaire et imposer le respect des horaires d’ouverture et de fermeture des commerces. Les éléments de la police surveilleront les banques, les bureaux de poste ainsi que les administrations publiques et les hôpitaux, pour y garantir le respect des mesures de distanciation sanitaire et endiguer la propagation du coronavirus et organisent aussi des opérations de désinfection des places publiques et des quartiers.

Dans l’intérêt public, les patrouilles mobiles et pédestres sillonneront après le f’tour les quartiers pour obliger les citoyens au confinement partiel et aussi immobiliser les véhicules sans autorisation de circulation dans le tissu urbain et au niveau des barrages fixes de jour comme de nuit afin de traquer les conducteurs violeurs du code de la route.

Articles similaires