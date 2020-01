Les travailleurs du Complexe machinisme agricole (CMA) de Sidi Bel Abbès ont observé, lundi, un sit-in devant son siège et tiré la sonnette d’alarme sur la situation qui y prévaut.

Selon les représentants des travailleurs, l’activité au sein du complexe a cessé depuis presque 7 mois et aucun rendement n’est réalisé par les unités depuis que les chaînes de production ont cessé. Les représentants des travailleurs crient fort à la faillite programmée du complexe, imputant la situation aux mauvais gestionnaires qui se sont succédé à la direction de l’entreprise, qui emploi 520 travailleurs, et sollicitent le wali pour se pencher sur le problème vu son impact direct sur leur avenir.

Craignant pour l’avenir de leur complexe, ils avaient auparavant adressé de nombreuses requêtes au président du groupe mécanique, mais la situation est restée telle quelle, a-t-on souligné. Les travailleurs contractuels, au nombre de 300, vivent dans la peur de l’avenir ambigu et risquent de se retrouver du jour au lendemain sans emploi et sans revenus alors qu’ils ont des familles à nourrir, a-t-on déploré. Ils interpellent encore une fois le wali de Sidi Bel Abbès à intervenir dans l’intérêt des travailleurs et du complexe à réputation nationale.

«Toutes nos tentatives pour discuter avec le directeur du complexe ont été vaines, car il était en réunion de travail, a-t-on appris auprès de son secrétaire. n

