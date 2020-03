En vue de sensibiliser les citoyens aux moyens de prévention contre le coronavirus, la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès a entamé, hier mardi, une campagne de sensibilisation intitulée « Ta prévention, c’est ton traitement ».

La Sûreté de wilaya a mobilisé des médecins, des psychologues et des cadres du corps de la police afin de faire le tour des gares routières, des cafés et des commerces de la ville à la rencontre des usagers et des riverains. Ils les préviennent sur le danger de la contamination au coronavirus et les mettent au courant des mesures préventives et des règles d’hygiène à adopter pour lutter efficacement contre la propagation de ce virus. Les médecins ont renseigné les citoyens sur le danger de la pandémie qui a touché le monde entier et fait des victimes aussi en Algérie, leur inculquant les simples gestes en mesure de les prémunir contre la contamination, notamment l’adoption des normes et règles d’hygiène sanitaires, ainsi que d’éviter les places publiques et les sites de rassemblement, où le risque de contamination est très élevé. Les citoyens sont aussi sollicités à appeler le numéro vert 30-30 en cas de suspicion. « Bien se laver les mains après avoir touché une surface, éviter de serrer la main à d’autres personnes, tousser ou éternuer dans son coude et utiliser des mouchoirs à usage unique, réduiront le risque de contamination », a-t-on conseillé. Les taxis et transporteurs collectifs ont été sensibilisés à la prise de précautions afin de se prémunir contre le risque de contamination au virus grave, entre autres, procéder à la désinfection des véhicules quotidiennement et se munir des moyens de protection, à savoir le port de gangs, de masques et aussi des désinfectants pour les mains et à éviter de faire monter à bord de leurs véhicules un surplus de passagers.<