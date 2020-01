Le procureur de la République près le tribunal de Sfisef, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, a placé sous les verrous 6 individus accusés de détention et commercialisation de drogue.

Les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de Sfisef ont été renseignés sur les mis en cause, les ont guettés

et arrêtés. La perquisition de leur domicile a permis la saisie de 2 kg grammes de kif traité sous forme de plaquettes pour son écoulement dans plusieurs wilayas de la région ouest du pays. Les dealers ont reconnu leur commerce de drogue et ont été présentés devant le parquet de Sfisef.

