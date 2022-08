La commune de Sidi Bel-Abbès enregistre une amélioration dans la distribution de l’eau potable, à la faveur de la mise en service dernièrement du système de transfert des eaux souterraines à partir du champ de Sidi Ali Benyoub (Sidi Bel Abbès), a-t-on appris mardi auprès de la cellule d’information et de communication de l’unité de wilaya de l’Algérienne des eaux (ADE). La mise en service de ce système d’eaux souterraines s’effectue à partir de cinq puits permettant le transfert d’une quantité estimée à 8000 mètres cubes/jour, ce qui a renforcé l’alimentation de la population de la commune de Sidi Bel-Abbès et de villages en eau potable.

Ceci a permis l’amélioration de l’opération de distribution cet été par rapport aux années dernières, qui enregistraient un grand déficit en alimentation de cette source vitale, a-t-on souligné. Cette mise en service a renforcé la quantité d’eau captée par la commune à partir du barrage de Sidi Abdelli (Tlemcen) estimée à 5000 m3/jour permettant d’assurer une alimentation permanente une fois tous les trois jours, a-t-on ajouté. Par ailleurs, des essais sur les eaux souterraines de cinq forages sont en cours au village de Bouyatis dans la commune de Oued Sefioune, pour le transfert de 8.000 m3/j vers la ville de Sidi Bel-Abbès permettant de renforcer l’AEP au chef- lieu de wilaya. En outre, le fonçage de 34 puits a été entamé pour renforcer les capacités de la wilaya à travers le transfert des eaux souterraines et l’opération se poursuit en vue de la mise en service de plusieurs puits.

Pour rappel, la wilaya de Sidi Bel-Abbès a trop souffert de perturbations dans l’alimentation en eau potable à cause du manque de ressources en eau et de sa dépendance aux wilayas limitrophes en matière d’alimentation en eau potable, ce qui affecte l’opération de distribution qui enregistre des perturbations répétées à cause de pannes touchant la pompe de Sidi Abdelli (Tlemcen) qui alimente la commune d’un quota de 5.000 m3/j. n

