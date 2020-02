La campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants (PPR) a été lancée dimanche à travers le territoire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, après la réception de 500 000 doses de vaccin, en plus de 48 700 autres doses qui étaient dans les stocks de l’inspection vétérinaire de Sidi Bel Abbès, a-t-on appris de son responsable. Pour la circonstance, l’inspection vétérinaire a mobilisé 20 médecins vétérinaires du secteur public et a mandaté 54 autres médecins vétérinaires privés, qui vont, durant la campagne qui s’étalera jusqu’au 15 mai, toucher le cheptel ovin et caprin, afin de le prémunir contre l’épidémie qui avait fait des ravages l’année écoulée. Selon l’inspecteur vétérinaire Kadi Diafi, la première phase de la campagne, concerne les bêtes âgées de plus de 4 mois qui seront vaccinées contre la peste des petits ruminants et une deuxième opération, qui sera lancée en octobre et novembre prochains, concernera les ovins et caprins âgés de plus de 4 mois. n

