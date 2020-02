Lors d’une séance de travail qui a regroupé les directeurs des hôpitaux et des centres de santé ainsi que le directeur de la santé publique et de la population, il a été décidé la mise en place d’une cellule de veille pour prévenir d’éventuelles apparitions de l’épidémie du coronavirus. Le docteur Bouslama, responsable du service de prévention auprès de la DSP, a souligné que des salles d’isolement sont déjà réservées pour prendre en charge les cas suspects et de parer aussi à la propagation de l’épidémie en cas de déclaration de cas. Par ailleurs, des actions de sensibilisation seront entamées pour informer le personnel médical et paramédical exerçant au sein des structures de santé afin qu’ils puissent prendre leurs dispositions et les préparer à la prise en charge de tels cas. La responsable du service de prévention auprès de la DSP a rassuré que tous les moyens de protection sont disponibles notamment lunettes, gants, masques, ainsi que la disponibilité des médicaments nécessaires. Le directeur de la santé publique et de la population a assuré que la wilaya de Sidi Bel Abbès est prémunie du risque, mais par vigilance tous les établissements de santé sont dotés de moyens d’intervention et d’alerte en cas de danger.

