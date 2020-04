Les communes de la wilaya de Sidi Bel Abbès ont installé des commissions pour le recensement des familles nécessiteuses ou sans revenus.

Les commissions, composées d’imams et de nobles et des présidents de comité de quartier, sont mobilisées pour établir la liste des familles vivant dans le besoin. Ces listes seront transmises aux responsables communaux et où les fraudeurs devraient être débusqués. Les commissions devront effectuer un travail méticuleux afin de définir qui a réellement besoin de l’allocation de l’Etat et d’éviter de refaire les mêmes erreurs du passé. La priorité sera donnée aux familles sans aucun revenu, suivies par celles dont le revenu est inférieur ou égal au SNMG. En parallèle, les APC et les mosquées s’attèlent à la collecte de provisions et de ravitaillement qui seront distribués aux habitants des douars déshérités. Les commissions feront du porte-à-porte pour remettre les couffins de denrées alimentaires aux nécessiteux afin qu’ils conservent leur dignité et sans les contraindre à se déplacer en cette période de Covid-19.

Par ailleurs, plusieurs APC travaillent pour établir les listes des bénéficiaires de la subvention de 6 000 DA pour le mois de Ramadhan, à l’instar de l’APC de Marhoum, à l’extrême sud de la wilaya, qui a recensé 477 familles nécessiteuses et a débloqué 300 millions de centimes de son budget pour verser l’allocation sur leurs comptes postaux.

Elle a également recensé 156 autres familles dans le besoin qui seront prises en charge par la Direction de l’action sociale. Dans la commune de Taoudmout, 500 familles bénéficieront de cette aide et, pour sa part, l’APC de Sidi Hamdouche, qui a procédé à l’étude de 1 618 demandeurs de l’aide, a retenu 1 021 dossiers éligibles à cette subvention de l’Etat.

