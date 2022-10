L’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) de Sidi Bel-Abbes compte lancer des investissements pour la fabrication de certains composants des tablettes électroniques destinées aux écoles primaires, a indiqué dimanche le Président-directeur général (P-dg) de cette entreprise publique, Abbas Mekamen. M. Mekamen a indiqué, dans ce sens, qu’il sera procédé à la fabrication de puces électroniques et de câbles des tablettes électroniques destinés aux élèves des écoles primaires pour augmenter le taux d’intégration locale, réduire le coût des importations et augmenter la valeur ajoutée localement. Il a signalé, au passage, que le ministère de l’Education nationale a signé un contrat entre le Centre d’approvisionnement en équipements et moyens didactiques et le groupe provisoire qui regroupe l’ENIE et la société Alfatron pour la production de 71.000 tablettes numériques et 2.500 chariots de chargement. Le même responsable a indiqué que ce groupe a fabriqué, localement aux mois d’août et septembre, ces tablettes distribuées à 741 écoles primaires. Ce groupe a procédé à la fabrication de tablettes pour télécharger le manuel numérique développé par l’Office national de publications scolaires sur les tablettes électroniques, a-t-il indiqué, soulignant qu’une garantie de 24 mois a été accordée à compter de la date de la première utilisation de la tablette et que le groupe accompagnera les opérations de maintenance en cas de nécessité. Le Pdg de l’ENIE a fait état de l’existence d’un potentiel énorme permettant au groupe de prendre en charge d’autres opérations pour généraliser l’opération dans l’ensemble des écoles du pays, soulignant que son entreprise œuvre à fournir l’ensemble des moyens humains et matériels pour concrétiser cette opération en assurant la formation en la matière à ses cadres techniques. Il sera procédé également à la formation de cadres avec le centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et des moyens didactiques et les Directions de l’éducation pour permettre une meilleure utilisation des tablettes électroniques, a-t-il indiqué.

