La station de traitement et d’épuration des eaux à Sidi Bel-Abbès, en exploitation depuis 1993, devrait être réhabilitée prochainement à la faveur des travaux prévus sur ce site qui n’est plus dans la capacité de capter les quantités d’eaux usées produites par la ville et les communes avoisinantes. Lors de sa visite des lieux, le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, a affirmé qu’un projet est à l’étude pour la réhabilitation de la station en vue de la rendre plus performante et adaptée aux besoins de traitement des eaux rejetées. Ce projet s’inscrit parmi les mesures retenues pour tenter de répondre aux difficultés en matière de déficit en eau que connaît la région de Sidi Bel-Abbès à la suite de la baisse du niveau d’eau au barrage de Sidi Abdelli dans la wilaya voisine de Tlemcen. Pour les communes qui souffrent le plus du manque d’eau, six solutions d’urgence, selon les indications des autorités locales, ont été apportées par le transfert des eaux du bassin de Chott Chergui pour alimenter une population estimée à 53 000 habitants. Ces solutions d’urgence ont permis la mobilisation de 40 000 m3 d’eau par jour, une quantité qui devrait atteindre les 70 000 m3/jour à la fin du mois de février prochain. Parmi les chantiers ouverts pour assurer l’approvisionnement des habitants d’autres communes de la wilaya dont le chef-lieu, le fonçage en cours de réalisation d’un ensemble de puits de grande profondeur dans la région de Sidi Ali Benyoub, dont la réception est prévue à la fin du mois de février prochain également. Ces solutions sont provisoires en attendant le raccordement de la wilaya au réseau d’alimentation en eau à partir de la station de dessalement d’eau de mer de Honaïne dans la région de Tlemcen.

