Décidés à poursuivre leur mouvement et à revendiquer un Etat de droit et de justice, des dizaines de Belabessiens ont sillonné, hier vendredi, après la prière du Dohr, les boulevards du centre-ville.

Ils ont scandé des slogans à l’adresse de la justice « Winek ya adala Amine Dz dayer hala », « doula madania machi askaria », « Etat civil non militaire », « Ya hna ya ntouma wallah marana habsine », « Tebboune mzawar jabouh askar makench chariya », « Samou ya nas Abbes khala wissaya doula madania machi askaria ». La marche qui a pris le départ de la mosquée Abou Bakr vers le boulevard de la République, à destination du boulevard de la Macta, place du 1er-Novembre, où les manifestants ont promis de continuer leur combat jusqu’à ce qu’un Etat de droit et de démocratie s’installe et que l’article 7 soit appliqué.

