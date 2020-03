Une bombe artisanale et des munitions ont été découvertes par les éléments de l’Armée nationale populaire.

C’est lors d’une opération de ratissage qu’ils avaient déclenchée dans les zones boisées de la localité de Tafassour, située dans le sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, que les éléments de l’ANP ont découvert la bombe artisanale enfouie dans le sol et des munitions. Les militaires avaient abattu, lundi dernier, le dangereux terroriste Akeb Belkhir alias Anes El Bechari et récupéré sa kalachnikov, des munitions et une ceinture piégée.

