Une enquête a été ouverte par la direction de wilaya de la santé publique et de la population de Sidi Bel Abbès au sujet des quantités de médicaments découvertes dans le bureau de la coordinatrice des sages-femmes de l’établissement obstétrique et de gynécologie de Sidi Bel Abbès.

Des inspecteurs ont été diligentés sur les lieux pour auditionner les parties afin de faire la lumière sur cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encre et établir leur rapport. Selon des sources de l’établissement, le directeur dudit établissement, en effectuant une inspection de routine, a découvert dans le bureau de la mise en cause une grande quantité de médicaments dont un lot périmé. Il a alors avisé son responsable hiérarchique pour la prise de disposition à son encontre. La coordinatrice des sages-femmes mise en cause a expliqué qu’elle n’avait nullement l’intention de voler la quantité de médicaments découverte dans son bureau, mais avait l’habitude de garder un stock de deux mois dont des quotas médicaments qu’elle reçoit des délégués médicaux, afin de parer à toute rupture et aussi les distribuer aux femmes parturientes en difficulté. Elle soutient que l’incident a été combiné par le directeur de l’établissement au moment où elle se trouvait en congé pour lui régler son compte. Le directeur de la maternité a démenti les propos de la coordinatrice, indiquant que la porte du bureau n’a pas été forcée comme le révèle cette dernière mais ouverte avec la clé de son assistante, précisant que la quantité de médicaments a été découverte dans le bureau.n

Le nouveau wali Limani Mustapha prend officiellement ses fonctions

Le nouveau wali de Sidi Bel Abbès Limani Mustapha, désigné lors du mouvement partiel des walis opéré par le Président de la République M. Tebboune, a pris jeudi ses fonctions de chef de l’Exécutif en remplacement d’Ahmed Abdelhafid Sassi muté à la wilaya de Constantine. La cérémonie de passation de consignes s’est déroulée à la salle de conférences du Cabinet du wali, en présence des autorités locales civiles et militaires et des élus des APW et APC des 52 communes. Lors de sa brève intervention, le wali sortant a remercié tous les cadres de la wilaya, la société civile, la presse et les services de sécurité de l’avoir accompagné dans l’accomplissement de sa mission. De son côté, le nouveau wali s’est engagé à achever les projets lancés par ses prédécesseurs et de prendre en charge les revendications des citoyens pour l’amélioration de leur cadre de vie. Le premier responsable de l’Exécutif dira compter sur la collaboration de la presse locale pour faire parvenir ses objectifs et accélérer le développement local. Monsieur Limani a exprimé sa volonté de se rendre dans les communes de la wilaya pour se rapprocher des citoyens, écouter leurs préoccupations et élaborer son plan d’action pour remédier à toutes les défaillances. « Nous devrons relever le défi surtout en cette période où le citoyen attend la résolution de ses problèmes et revendique le développement », réitère-t-il. N. B.