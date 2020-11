Le commandement de la deuxième région militaire a organisé une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et de dépistage de la Covid-19, à travers l’utilisation des tests rapides, en faveur des habitants des régions éloignées dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale. «En application des instructions du Haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) et dans le cadre de la poursuite de ses missions humaines, en appui à la relation +Armée-nation+, et du renforcement du système sanitaire national, le commandement de la deuxième région militaire a organisé à partir du 26 novembre, une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et de dépistage de la Covid-19, à travers l’utilisation des tests rapides, en faveur des habitants des régions éloignées dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, à l’instar des douars Kerzouta, Feraat Zit, Redjem Demouche, Bir El Hammam, Marhoum», souligne le communiqué. Dans le cadre de cette campagne, «des examens médicaux ont été assurés aux habitants de ces régions enclavées par une équipe médicale dotée de tous les moyens matériels nécessaires et composée de médecins qualifiés relevant des services de santé militaire de la deuxième région militaire, laquelle a sensibilisé les citoyens à la dangerosité de la pandémie et aux moyens de prévention», précise le document. Cette campagne sanitaire a trouvé un écho favorable chez les citoyens qui «ont salué ce genre d’initiatives humaines et exprimé toute leur reconnaissance à l’Armée nationale populaire pour ses efforts nobles visant à prêter main forte aux citoyens et à les soutenir, notamment les habitants des zones frontalières et des régions enclavées», conclut le communiqué. (APS)

