La commission de développement, d’équipement et d’investissement de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de Sidi Bel-Abbès a appelé, jeudi, à la création de mini zones industrielles à travers les communes pour impulser le développement local. Les membres de cette commission en charge du dossier de l’emploi ont insisté, à l’issue de la quatrième session ordinaire de l’APW, sur la nécessité d’aménager les zones industrielles existantes actuellement au niveau de la wilaya, et de créer d’autres petites à travers les communes ainsi qu’une pépinière des nouveaux investisseurs afin de les promouvoir. La commission a également recommandé de relancer l’investissement dans la wilaya, dans divers secteurs importants tels que l’industrie, l’agriculture et le tourisme.

Les autres recommandations ont porté sur la récupération du foncier inexploité dans tous les secteurs, la détermination de chaque bien immobilier, la création d’une banque de données dans le domaine de l’investissement et l’accompagnement de la commission nouvellement créée à cet égard au niveau de la wilaya. La récupération des terres agricoles, l’accélération de leur distribution et l’’encouragement de l’investissement dans le l’élevage de bétail (vaches laitières, caprins…), avicole et apicole et dans l’aquaculture ont été également recommandés.

Les recommandations de la commission du développement local pour l’équipement, l’investissement et l’emploi au niveau de l’APW interviennent après trois sessions tenues en coordination avec les directions des secteurs concernés, dans le but de promouvoir l’investissement et de contribuer à faire avancer le développement. n

