Trente bus ont été mobilisés par la Direction des transports de Sidi Bel Abbès au profit du personnel de la santé publique après la suspension des transports publics et privés comme mesure de lutte contre la propagation du coronavirus, a indiqué le communiqué de la wilaya de Sidi Bel Abbès.



Une mesure pour faciliter au personnel du secteur de la santé publique de se rendre vers leurs lieux de travail sans les contraindre à s’absenter ou faire du retard. Sur le nombre, 4 bus sont réservés au transport des employés et fonctionnaires du centre de lutte contre le cancer, 5 bus pour le transport des fonctionnaires des différents établissements de la santé publique, tandis que le reste des bus assureront le transport du personnel médical travaillant dans les établissements de la santé publique implantés dans les communes de la wilaya et ceux habitant les communes vers le chef lieu de wilaya. Selon le communiqué de la cellule de communication de wilaya, la Direction de la santé publique a déployé 551 médecins et 1 337 infirmiers ainsi que la mobilisation de 46 ambulances. Pour sa part, la Direction de la Protection civile a réquisitionné 7 médecins et 31 ambulances médicalisées pour le transport des malades atteints du coronavirus vers les services d’isolement sanitaire.



Les agents de contrôle du commerce ne chôment pas

Une quantité de 458 kg de biscuits et de bonbons périmés a été saisie, lundi, dans un local de commerce dans la ville de Sidi Bel Abbès. Les agents de contrôle de la Direction du commerce, qui effectuaient des descentes au niveau des locaux de commerces et du marché, ont saisi dans un commerce 458 kg de bonbons, biscuits, chewing gum et des sachets de jus en poudre, dont les dates de consommation ont expirées, alors que le commerçant les exposait à la vente. La marchandise impropre à la consommation a été détruite et le commerçant a été verbalisé. Les contrôleurs de la DCP poursuivent leurs sorties sur terrain pour débusquer les commerçants violeurs des règlements et les traduire devant la justice, afin de protéger la santé du consommateur. n