Pour non-respect des mesures de confinement partiel, 168 individus ont été interpellés par les éléments de la police de Sidi Bel Abbès, et 38 taxis et 28 véhicules ont été immobilisés pour transport de citoyens sans autorisation.

Les éléments de la police, qui organisent chaque nuit des descentes dans les quartiers et le centre-ville, pour imposer le respect des consignes de confinement partiel de 19 heures à 7 heures du matin, dues au Covid-19, ont interpellé de nombreuses personnes surprises dans la rue en groupe, faisant fi des mesures et exposant leur vie au danger de la contamination au virus. Poursuivant leur sensibilisation, les éléments de la police lancent, via les mégaphones, des appels à observer le confinement pour endiguer le virus Covid -19 et parer à sa propagation. Ils ont également intercepté 63 véhicules et 17 motocyclettes qu’ils ont placés en fourrière pour circulation durant les horaires de confinement. Les services de la police ont établi leurs procès-verbaux à l’encontre de ceux qui n’ont pas respecté les règles de confinement partiel.

