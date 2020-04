Les éléments de la police de Sidi Bel Abbès ont saisi, lundi, sept carcasses de moutons, abattus clandestinement, à bord d’un véhicule et ont établi les procédures judiciaires à l’encontre de son conducteur. Les éléments de l’ordre public ont repéré le véhicule qu’ils ont suspecté et l’ont passé au contrôle, d’où ils ont réquisitionné la quantité de viandes ne comportant aucune estampille vétérinaire et sans respect des conditions de conservation et d’hygiène. Une quantité évaluée à 138 kg de viande d’ovin destinée à la vente. Les services de la police poursuivent leur lutte contre le trafic de viande et pour la préservation de la santé des consommateurs.

