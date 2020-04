Près de 1 997 familles nécessiteuses du sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès étaient, lundi, destinataires de dons alimentaires. Le wali de Sidi Bel Abbès a donné le coup d’envoi de la caravane de solidarité à partir du stade 24-Février du centre-ville vers 11 communes du sud de la wilaya, à savoir trois communes de la daïra de Moulay Slissene, les communes de Mérine, sauf son chef-lieu, les communes de Marhoum à l’exception de son chef-lieu, les communes de Ras El Ma, sauf son chef-lieu, et le village Bouyettas dans la daïra de Ténira, touché par coronavirus. Les colis alimentaires sont des dons des opérateurs économiques et des agriculteurs de la wilaya ainsi que des bienfaiteurs, afin d’aider les personnes vulnérables et démunies, sans ressources ou à faible revenu. La caravane est composée de semi-remorques et de camions frigorifiques chargés de farine, de semoule et produits laitiers et d’eau minérale et autres produits nécessaires à la désinfection en cette période de pandémie du coronavirus. Par ailleurs, les cellules de crise des APC, en coordination avec les comités des quartiers, établissent les listes des familles démunies de la wilaya auxquelles il sera attribué une subvention de 10 000 DA pour le mois de Ramadhan et distribué des couffins garnis.

