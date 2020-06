Le complexe sidérurgique pourrait connaître une restructuration qui lui ferait tourner une page importante de son histoire. Cette possibilité est contenue dans la déclaration, jeudi, du ministre de l’Industrie et des Mines évoquant un scénario de séparation de ses grandes activités. Elle pourrait même évoluer vers un engagement de l’industrie militaire qui prendrait le contrôle de certains segments d’activité comme c’est en cours actuellement pour la SNVI Rouïba. Selon Ferhat Aït Ali Braham, la solution pour El Hadjar, géant industriel aux pieds fragiles, disent certains, une usine à gaz et un gouffre financier pour l’Etat, affirment d’autres, est dans la séparation des activités en amont (transformation primaire et fourniture de la fonte brute) de celles en aval (production de produit acier finis). « Nous menons une étude globale pour le complexe d’El Hadjar, laquelle se base sur le redressement de l’amont (à travers les investissements nécessaires) et la séparation de l’aval qui deviendra un client indépendant de l’amont comme les autres concurrents, ou bien une activité relevant de l’industrie militaire si elle exprime un besoin de la reprendre », a déclaré le ministre de l’Industrie. L’étude sur l’avenir du complexe « durera le temps nécessaire afin de trouver des véritables solutions durables », a-t-il ajouté dans une indication que ce complexe sidérurgique ne parvient pas à relever la tête en dépit des différents programmes de secours financiers apportés par l’Etat. Sider El Hadjar, filiale du groupe Imetal, est devenu au fil des années synonyme de tous les échecs industriels et économiques. Ni la participation, en 2001, du géant mondial Arcellor Mittal à son capital, ni sa renationalisation, en 2013, par l’Etat n’ont permis un rééquilibrage de ses fondamentaux et l’amélioration de ses bilans successivement négatifs.

La gouvernance du complexe, marquée récemment par le limogeage de l’ex-PDG Chemseddine Maâtallah, et son remplacement par Reda Belhadj, a montré une fragilité structurelle aggravée par de nombreux arrêts de la production en raison des pannes dans les hauts fourneaux et, tout récemment, par une mauvaise gestion des conséquences du confinement et de sombres affaires de vols de matériels et de câbles. n

