Sid-Ahmed Hamdad est un passionné d’histoire ! Fouiller le temps jusque dans ses profondeurs et «aller chercher ce qu’il a laissé de traces et ce qu’il dit aux gens du présent est plus qu’une marotte, c’est une façon d’être dans la vie», lance-t-il quand il parle de son occupation. Historien amateur ? «Plutôt lecteur des grands textes des historiens de toutes les époques qui se sont intéressés à l’Algérie», répond-il. Non sans ajouter que si «une question ou un thème l’intéresse», il n’hésite pas à suivre son instinct de curieux et à prendre sa besace d’archéologue en herbe pour aller interroger le terrain auquel il s’intéresse comme cette montagne située dans

le pays belabessien, dite la «Robba», et à laquelle il a consacré un ouvrage accessible au grand public.

Entretien réalisé par Lyes Sakhi

Reporters : Vous êtes un ingénieur en pétrochimie à la retraite et votre passion c’est l’histoire ! A quel moment vous y êtes-vous intéressé ?

Sid-Ahmed Hamdad : Ingénieur d’Etat en hydrocarbures, je porte cette passion pour l’histoire depuis bien avant l’entame de ma carrière professionnelle, au début des années 1980. Cet engouement m’entraîna, très tôt, vers l’achat d’un grand nombre de livres d’histoire, notamment ceux qui traitent de l’Antiquité et du Moyen-Age, deux périodes qui me fascinent. L’histoire des royaumes maghrébins d’Ibn Khaldoun et la période turque m’intéressent énormément au point de faire partie de mes projets d’écriture pour bientôt. L’épopée de l’Emir Abdelkader et sa tentative de création d’un Etat moderne est aussi pour moi d’un grand intérêt.



Votre intérêt pour le passé de notre pays semble être davantage concentré sur la Préhistoire et l’Antiquité. Pourquoi cet engouement pour ces temps si anciens ?

Pourquoi la Préhistoire ? Parce que j’ai estimé qu’il est essentiel que j’approfondisse ma recherche pour décrire le parcours de l’homme africain depuis son apparition sur terre. En fait, c’est une succession de données qui étudient la paléontologie et l’anthropologie préhistoriques basées sur les restes d’humains, associés aux fresques rupestres millénaires. Elles aboutissent à l’avènement de l’homme moderne d’Afrique du Nord et du Sahara central.

Ainsi, le second livre, «L’homme de la Préhistoire à l’Antiquité», pose un regard exhaustif et autant référencé sur la période qui précéda cette longue tranche d’histoire de l’Afrique du Nord du premier livre, «Amazigh, le peuple d’Afrique du Nord, 3500 avant Jésus-Christ au VIIe siècle après Jésus-Christ». Il débute avec les écrits hiéroglyphiques des Egyptiens, suivis par ceux des auteurs grecs et latins de l’Antiquité. Ces derniers, historiques et plus concrets, sont traités avec la plus grande rigueur et permirent l’élaboration de l’ouvrage.



Vous considérez-vous comme un historien amateur ou comme un passeur d’histoire et de mémoire ?

J’ai rédigé mes ouvrages dans la cohérence et avec les mêmes soucis de l’indication de la référence, qui crédibilise la recherche de tout historien qui se respecte. Autrement dit, je ne néglige pas d’éclairer mes lecteurs sur la pertinence des sources de l’information. Aussi, la référence de l’information historique tient une place indispensable dans mes commentaires. Ma formation scientifique m’ayant aidé à développer les faits et l’information avec la rigueur qui sied à tout raisonnement logique.



Vous avez publié deux ouvrages en relation avec l’Antiquité, l’un plus général sur «l’Homme de la Préhistoire à l’Antiquité» et l’autre consacré au site de Djebel Robba, près de Sidi Bel-Abbès. Quelle est la raison de votre intérêt pour ce lieu ?

Ce lieu est celui où mes ancêtres ont vécu depuis au moins l’époque ottomane (document à l’appui datant du XVIIIe siècle). Djebel Robba dominait les terres de mes ancêtres et accompagnait, par sa présence sécurisante et familière, leur vécu avec ses hauts et ses bas. La légende séculaire, qui l’accompagna et envoûta ses lieux, fit de lui une petite montagne crainte par le mystère de ses pierres et respectée pour l’abri rustique (Lalla Robba) accroché au mystérieux dolmen. Donc, le nom de la petite montagne avait une résonance particulière dans mon esprit car il venait de très loin dans le temps.

C’est quand ma lecture du livre de Ch. A. Julien me fit surgir le nom de Robba, la religieuse donatiste, que j’ai commencé, d’abord, par m’intéresser au donatisme. D’ailleurs, j’ai animé deux conférences publiques sur ce sujet. Mon intérêt grandissant pour ce mouvement religieux, exclusivement africain, à connotation émancipatrice du joug romain, m’incite à pousser une vaste recherche historique qui dura plus de six années sur l’histoire des Amazighs, qui fit l’objet de la publication de mon premier livre. Djebel Robba n’a jamais arrêté d’exciter ma curiosité, au point que je décide d’élucider son mystère séculaire que la légende avait amplifié, aussi revêtit-il pour moi une attention particulière sur le plan archéologique. J’ai donc entamé une investigation des lieux, accompagnée d’une recherche livresque qui dura des années, et dont les résultats figurent dans le livre «Djebel Robba – Mythe et Réalité».



Pour votre recherche sur le site de Djebel Robba, vous êtes parti de l’hypothèse qu’il s’agissait peut-être d’un toponyme qui pouvait vous mettre sur la piste de Robba, cette berbère et martyre des premiers temps de la chrétienté en Algérie mentionnée par Charles André-Julien. Cette supposition s’étant avérée fausse, de quoi s’agit-il alors, d’une nécropole millénaire ?

Le livre de Stéphane Gsell «Fouilles de Bénien – Alamilaria» écarta mes premières hypothèses archéologiques sur Djebel Robba, que je dus confirmer en examinant les plans cadastraux des terres ayant appartenu à ma famille. Ces derniers prouvent, sans équivoque aucune, que Djebel Robba abrite une nécropole millénaire, dont la dimension archéologique et anthropologique est soulignée, d’une part, par sa description générale et celle des éléments lithiques qui coiffent ses flancs et son sommet, et d’autre part, par le récit de la légende.



Vous faites le souhait que des chercheurs professionnels s’intéressent à ce lieu. Pensez-vous avoir une chance d’être entendu ?

Logiquement oui ! Pour peu que les décideurs, qui clament, haut et fort, de renouer avec notre histoire et notre passé archéologique, dont les vestiges confirment que nous existions depuis la nuit des temps. L’intérêt qui doit être porté à Djebel Robba de Sfisef s’inscrit dans la préservation de notre patrimoine archéologique, notamment dans l’Ouest algérien, si pauvre en vestiges millénaires déclarés. Un autre défi pour le ministère de la Culture, qui est interpellé, de joindre l’action aux discours, rapidement, avant que ce site ne soit investi par les curieux de tout bord, après la publication de «Djebel Robba – Mythe et réalité», pour retrouver ce qui est décrit dans cet ouvrage, et mettre en danger les éléments lithiques si anciens et si fragiles.



Votre dernier livre s’intitule «Amazigh, le peuple d’Afrique du Nord, 3500 avant Jésus-Christ au VIIe siècle après Jésus-Christ». Pourquoi ce livre aujourd’hui ? Et quelles sources avez-vous utilisé ?

Dès ma retraite, j’ai décidé d’écrire et partager, par acquis de conscience, avec mes concitoyens, sous forme de contributions, ce que j’ai appris au cours de mes lectures durant des décennies. «Amazigh, le peuple d’Afrique du Nord, 3500 avant Jésus-Christ au VIIe siècle après Jésus-Christ» fut mon premier livre ; il s’inscrit dans cette tâche que je me suis assigné, mais sans pour autant sacrifier mes deux autres et anciennes passions, celles de peindre et lire.

Il était essentiel pour moi d’écrire ce livre, tant que j’avais les documents pouvant me permettre de brosser une fresque historique, s’étalant sur 4000 ans, qui le définit et qui débute avec l’entrée des Amazighs dans l’histoire : leur accointance ou leur opposition avec les peuples qui les ont approchés, et mettre l’accent sur les rivalités de leurs souverains, sans omettre les mérites de ces derniers, d’avoir su reconstituer leurs royaumes, dits «Royaumes maures du VIe siècle». J’ai donc organisé ma recherche selon une présentation discursive de toutes les périodes historiques.

«Amazigh – le peuple d’Afrique du Nord – de 3500 ans av J.-C. au VIIe siècle ap. J.-C», publié en mars 2020, est un livre de 550 pages (Editions El Amel – Tizi Ouzou). Il se présente comme un argument supplémentaire, référencé, prouvant que la nation nord-africaine existait depuis l’aube de l’Histoire, et même bien avant.

Vous trouverez à la page 543, la bibliographie, avec la liste des 33 livres (noms des auteurs, maisons d’édition et l’année d’édition) que j’ai consultés. En plus, une recherche supplémentaire dans l’internet m’a permis de développer mes références, extraites dans pas moins de 48 sources, que vous trouverez citées dans la Biblionet.

NB. A titre d’information, quelques exemplaires de ce livre sont encore disponibles à la vente dans la Librairie Tiers-monde, place Emir Abdelkader – Alger.