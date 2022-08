PAR INES DALI

Les touristes algériens ayant visité la Tunisie depuis l’ouverture des frontières terrestres à la mi-juillet n’est finalement pas à la hauteur des prévisions. Ils sont 60.000 touristes algériens à être entrés sur le territoire du pays voisin via les différents postes frontaliers durant la période allant du 15 au 31 juillet 2022, selon le bilan révélé par le ministre du Tourisme tunisien, Mohamed Moez Belhassine.

La Tunisie escompte un flux plus important pour le mois d’août et poursuit l’objectif d’atteindre un million de touristes algériens d’ici à la fin de l’année en cours, selon Moez Belhassine, qui a présenté le bilan, lundi, à la veille d’une visite de deux jours en Tunisie du ministre du Tourisme et de l’Artisanat algérien, Yacine Hamad, pour superviser avec son homologue les travaux de la 5e session de la commission sectorielle mixte dans le domaine du tourisme.

Le ministre tunisien a souligné, dans une intervention sur les médias de son pays, «l’importance des touristes algériens dans la dynamisation du secteur touristique en Tunisie ainsi que dans le secteur du commerce». Dans ce cadre, il n’a pas manqué de rappeler qu’en 2019, «environ 3 millions d’Algériens ont visité la Tunisie, et environ 1,5 million de Tunisiens ont également été en visite en Algérie». L’année d’après, les deux pays ont été contraints de fermer leurs frontières terrestres en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, qui a assené un véritable coup de massue au tourisme mondial. Cette fermeture a duré plus de deux ans. Et aujourd’hui, la Tunisie compte redonner un coup de fouet à son tourisme.

L’objectif global du secteur touristique en termes de nombre d’arrivants est d’atteindre entre «50 et 60% du total des arrivants en 2019, estimé à près de 9,5 millions de touristes», selon le premier responsable du secteur, qui estime que le nombre d’Algériens augmenterait en août, commentant que «c’est maintenant que commence vraiment la période des vacances» vu que «beaucoup prennent leur congé en ce mois, outre les familles qui ont dû attendre les résultats des examens de leurs enfants dont ceux du bac».

Pour leur part, les propriétaires d’agences de voyage et de tourisme algériennes ont évoqué également d’autres raisons qui ont fait en sorte qu’il y ait moins d’Algériens en partance pour la Tunisie après avoir manifesté leur intérêt. Le fait est qu’ils ont été pour le moins surpris par les tarifs pratiqués dans les hôtels tunisiens. Après en avoir pris connaissance, ils ont dû annuler leur réservation, ont indiqué plusieurs patrons d’agences de voyage à «Reporters». Ils ont tenu à noter que ce «les Tunisiens ont carrément doublé les tarifs hôteliers dès l’annonce de l’ouverture des frontières terrestres», ce qui a été un facteur déterminant, ayant été la principale raison de baisse des touristes algériens, sans oublier, ont-ils rappelé, que le pouvoir d’achat a également baissé en Algérie.

Il semble que les choses s’arrangent petit à petit, puisque de nombreux hôteliers tunisiens ont revu les prix à la baisse après avoir constaté que l’affluence algérienne avait nettement diminué. Quoi qu’il en soit, les responsables du secteur du tourisme algérien et tunisien se rencontrent pour deux jours, et aborderont certainement tous les aspects à même de booster la coopération bilatérale dans ce domaine, lors de la 5e session de la commission sectorielle mixte.

La visite du ministre du Tourisme algérien en Tunisie s’inscrit dans le cadre «des efforts de coopération continus entre les deux pays en matière de tourisme». Après l’établissement d’un état des lieux, il s’agira de présenter «des visions, des idées et des initiatives visant à renforcer et à intensifier les mécanismes de coopération» et à établir «des repères de la nouvelle vision des relations bilatérales, en concrétisation de la volonté commune de booster la coopération à des horizons prometteurs», a indiqué le ministère du Tourisme algérien dans un communiqué. n

