Les services de la sûreté de wilaya de Sétif ont saisi, durant les deux dernières semaines, 34.940 litres d’huile de table destinés à la spéculation chez six commerçants, dans des opérations distinctes, a-t-on appris samedi auprès de ce corps de sécurité. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la spéculation illicite ciblant des produits alimentaires de large consommation, et ce, en application de la nouvelle loi promulguée visant à lutter contre la spéculation, a précisé à l’APS le responsable de la communication de la sûreté de wilaya, le commissaire de police Abdelouahab Aissani. Le même responsable a ajouté que durant les deux dernières semaines, les services de la police ont mis fin aux pratiques de six commerçants qui ont eu recours à des méthodes frauduleuses pour multiplier leur marge bénéficiaire sur le compte des citoyens, ajoutant que ces pratiques ont contribué à créer une pénurie s’agissant de certains produits alimentaires comme l’huile de table. Dans ce cadre, il a été mis fin aux pratiques illégales de ces commerçants qui ont stocké des quantités considérables d’huile de table dans un garage et des entrepôts non déclarés, et procédé à la saisie de 34.940 litres d’huile de table destinés à la spéculation, a souligné la même source. Les services de police concernés ont élaboré un dossier pénal à l’encontre des mis en cause pour « spéculation illicite », avant de les présenter devant les instances judiciaires compétentes qui ont ordonné leur mise en détention provisoire, a-t-on ajouté.

